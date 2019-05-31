Роспечать распределила новые гранты для проектов СМИ

Очередной перечень СМИ для получения государственной поддержки был утвержден на заседании Экспертного совета Роспечати, сообщили в пресс-службе Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Третье зачедание провел председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин совместно с заместителем руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимиром Григорьевым.

Эксперты рассмотрели 253 социально значимых проекта, представленных со стороны 121 издания. Эксперты решили поддержать 224 проекта. От 47 федеральных изданий поступили 64 заявки, из числа которых удовлетворены 51. Рассмотренные конкурсные заявления поступили в Роспечать в апреле-мае этого года.

Кроме того, были выделены гранты для 9 проектов организаций, выпускающих периодические печатные издания для инвалидов. На эти цели был направлена сумма более 1,2 млн рублей.

«На текущий момент распределено почти 80 % от выделенной из бюджета суммы. Экспертный совет продолжит свою работу в июле, чтобы полностью использовать заложенные средства для поддержки в первую очередь региональных СМИ», — сказал Леонид Левин.