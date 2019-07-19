Роспечать выдаст печатным СМИ полмиллиарда рублей

Экспертный совет Роспечати закончил распределение средств федерального бюджета, предусмотренных на поддержку печатных СМИ в 2019 году, сообщается на официальном сайте ведомства.

Всего федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям выделит на поддержку СМИ 556 млн рублей. Издатели реализуют на эти деньги 1240 социально значимых проектов. Экспертный совет поддержал СМИ, которые занимаются пропагандой чтения и популяризуют ЗОЖ, рассказывают о национальных проектах и гос. программах, посвящают материалы проблемам экологии и защиты прав граждан.

Большая часть денег — 466 млн рублей — уйдет на поддержку региональной прессы. Роспечать выделила гранты 87 газетам и журналам на национальных языках.

Список печатных СМИ, которые получат субсидии, появится на сайте в разделе «Господдержка печатных СМИ» в конце июля. Ведомство уже заключило около двухсот соглашений с издателями периодики на сумму 250 млн рублей.