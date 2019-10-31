Роспечать выделила 70 млн рублей на этнические СМИ

Роспечать в 2019 году поддержала этнические издания России на 70 млн рублей. Финансирование получили 98 СМИ на 24 языках народов РФ, заявила замначальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Светлана Дзюбинская. Об этом она рассказала на Общероссийской конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора», которая прошла в ОП РФ в Москве 29 октября.

Дзюбинская отметила, что в 2014 году были поддержаны 26 изданий на национальных языках на общую сумму в 5,5 млн. Таким образом, финансирование этнических СМИ к этому году увеличилось более чем в 12 раз.

Представительница Роспечати добавила, что в ведомстве установили новую политику поддержки национальных изданий. Теперь Роспечать обращает внимание на те издания которые формируют вокруг себя активное сообщество и делают акции, а не просто живут сами по себе.

Президент Гильдии межэтнической журналистики, член президентского Совета по межнациональным отношениям Маргарита Лянге представила на встрече первые продукты проекта «Альтернатива языку вражды в российском медиа-пространстве». Это телевизионные ролики для межпрограммного пространства на языках народов России. Они длятся минуту и дают представление о численности народа, о звучании языка, национальном костюме. Ролики могут вставляться в любое время, которое не затронуто рекламой:

Это как раз продукт взаимодействия государства, которое поддержало инициативу, и национальных активистов, которые говорят в роликах на родном языке о том, что хорошего сделали для страны. Должны быть не бесконечные совещания и круглые столы, а какие-то конкретные продукты, которые можно посмотреть, пощупать, испытать и так далее. Должна быть готовность сообщества двигаться вперед, потому что ни государство, ни активисты не смогут ничего сделать поодиночке. Изменения в обществе возможно, только когда они действуют сообща.

На конференции прошли панельная дискуссия «Межсекторное взаимодействие: власть, бизнес, НКО и СМИ — партнеры в достижении успеха», тренинг «Личный брендинг лидера НКО», панельная дискуссия «Механизмы формирования и укрепления гражданской идентичности», презентация участников проекта ЭтНик.

Организаторы — Ассамблея народов России и Ресурсный центр в сфере национальных отношений при поддержке Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.