Роспечать заключила первые соглашения с получателями государственной поддержки в области печатных СМИ в 2020 году

Несмотря на особый режим работы, заключение соглашений в государственной интегрированной системе «Электронный бюджет» будет продолжено. На 1 апреля текущего года соглашения подписаны с двумя организациями, выпускающими периодические издания для инвалидов по зрению – ООО ИПТК «ЛОГОСВОС» и ООО «МИПО РЕПРО», а также с федеральными и региональными печатными СМИ. Среди них ведущие федеральные газеты «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», детские журналы «Мурзилка», «Чудеса и приключения – детям» и «Развивашка», журнал «Журналист» и другие федеральные СМИ. Первыми региональными издателями, подписавшими соглашения, стали ИД «Алтапресс» (Алтайский край), ИД «Свободная пресса» (Воронежская область), издательский дом «Азия-пресс» (Читинская область), газета «Информ Полис» (Республика Бурятия), ИД «Околица» и газета «Кубанские новости» (Краснодарский край), «Социальная газета» (Самарская область), «Клинская неделя» (Московская область), «Мичуринская мысль» (Тамбовская область), «Советская Чувашия» и другие издания.

ВНИМАНИЕ!

В связи с особым режимом работы Роспечати просим редакции печатных изданий временно приостановить отправку заявок на получение государственной поддержки в 2020 году в бумажном виде на неопределенный период. С 1 апреля текущего года заявки с приложением необходимых документов (ссылку на пакет документов см. ниже) в архивированном виде направляются на электронные адреса сотрудников Роспечати:федеральные СМИ - GSGoncharova@fapmc.ru (Гончарова Галина Сергеевна), региональные СМИ - FGKojevnikov@fapmc.ru (Кожевников Федор Григорьевич). В «Теме» электронного письма нужно указать «Заявка от ________ (название издания)».

Заявки, отправленные в Роспечать в бумажном виде до 1 апреля с.г., дублировать в электронном виде не нужно.

Получателям субсидии, заявки которых были одобрены на заседании Экспертного совета Роспечати 4 марта с.г., для заключения соглашений необходимо проверить действие электронных цифровых подписей для работы в системе «Электронный бюджет» (при необходимости обновить).

Документы, необходимые для подписания соглашения (см. перечень ниже), просим направлять в электронном виде на вышеуказанные адреса сотрудников Роспечати. В «Теме» электронного письма нужно указать «Справки для заключения соглашения от ________ (название издания)».

Напоминаем, что в соответствии с приказом Роспечати от 15.12.2017 г. № 496 для заключения соглашений необходимо представить в Роспечать следующие документы/справки, датированные любым числом II квартала 2020 года:

1. справка об отсутствии задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации (справки запрашивается в Федеральной налоговой службе – Код по КНД 1120101);

Справки 2-5 предоставляются на бланке организации-получателя и подписываются руководителем/уполномоченным лицом и главным бухгалтером/уполномоченным лицом (ссылку на шаблон см. ниже)

2. справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

3. справка о том, что получатель субсидий не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

4. справка о том, что получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5. справка о том, что получатель субсидии не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Правилах предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», утвержденными приказом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям от 15 декабря 2017 г. № 496 и соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

Ссылка на списки

http://www.fapmc.ru/rospechat/statements/support/pechatnie/item81.html

Ссылка на пакет документов

http://www.fapmc.ru/rospechat/statements/support/pechatnie/item80.html

Источник: Пресс-служба Роспечати