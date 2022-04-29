«Россграм» начала продавать пользователям никнеймы

Российская социальная сеть «Россграм» еще до своего официального запуска начала продавать пользователям «привычные никнеймы». Акция действует с 28 апреля по 1 мая.

Стоимость никнейма начинается от 10 тыс. руб. Соцсеть также составила список из 250 коротких «статусных» имен, за которые пользователь заплатит уже 25 тыс. руб. Это, например, такие слова как azbuka, mama, deep, end, get, parkю nikto и имена — vanya, igorek, lisa и другие. Ник с полным именем стоит 50 тыс. руб.

Также «Россграм» предлагает забронировать премиум-никнейм для бизнеса. Заинтересовавшиеся пользователи должны выбрать название и предложить за него свою цену – ставка начинается от 100 тыс. руб. Среди таких никнеймов, например, Auto, Bank, Company и Car.

Среди уже забронированных никнеймов указаны: buzova, alexandr_malinin, turism, prokat и sup.

Всем, кто купит никнейм, соцсеть обещает предоставить ранний доступ к площадке. Расширять количество подписчиков платформа намерена поэтапно в течение лета. Такое решение в «Россграм» объясняют корректировкой нагрузки на сервера.

Источник: Adindex