«Россграм» пообещала инвесторам доходность 950%

«Россграм» объявил о поиске частных инвесторов и пообещал доходность 850–950% в течение трех лет.

В этом году планируется привлечь 250 млн руб., рассказали РБК основатели соцсети Александр Зобов и Кирилл Филимонов. Средства пойдут на развитие продукта, в основном на привлечение пользователей, работу с блогерами и СМИ, пояснил Зобов.

Соцсеть «Россграм» была анонсирована в марте прошлого года в качестве альтернативы Instagram*. Пользователям был обещан похожий функционал и мобильные приложения для платформ Android и iOS.

На сегодняшний день мобильное приложение соцсети так и не появилось в магазинах AppStore и Google Play. С февраля «Россграм» доступен в RuStore — российском магазине приложений для платформы Android. Пока это публичная ограниченная beta-версия с ограниченным числом пользователей. По словам создателей, пока они пытаются рассчитать нагрузки на приложение, посчитать расходы проекта, чтобы понять, какое количество инвестиций необходимо.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и заблокирована в России