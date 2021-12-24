«Россия 1» вновь стал самым популярным каналом

«Россия 1» шестой год подряд становится самым популярным каналом у российских телезрителей. В целом 2021 год отличился общим снижением рейтингов и доли аудитории у всех вещателей, пишет РБК со ссылкой на данные официального измерителя российской аудитории Mediascope за первые 11 месяцев 2021 года.

По итогам января–ноября рейтинг флагманского канала ВГТРК в аудитории старше четырех лет составил 1,76%, доля — 11,52%. Его основной конкурент — «Первый канал», шестой год подряд занимает второе место с рейтингом 1,48% и долей 9,77% за аналогичный период. Замыкает тройку лидеров традиционно НТВ (1,34 и 8,79% соответственно).

«Первый канал» впервые уступил «России 1» позиции самого популярного канала по среднесуточной аудитории ещё в 2016 году. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст неоднократно критиковал методику Mediascope, называл её устаревшей и отмечал, что система «измеряет только сегмент аудитории в основном пожилой, малоподвижной и не очень состоятельной». Существенных изменений в позициях каналов в рейтинге популярности по сравнению с прошлым годом не произошло, но в 2021 году отмечается общее снижение показателей рейтинга и доли аудитории у всех вещателей. В целевой аудитории телеканалов также заметно снижение.

В пресс-службе СТС заявили, что доля канала по целевой аудитории во всех городах России выше — за 11 месяцев 2021 года она составляет 10,1%. В пресс-службе ТНТ отметили, что в 2021 году на канале увеличилось количество премьер по сравнению с предыдущим годом — было показано «больше 1000 эпизодов и 638 часов нового контента», в эфир вышли 76 премьерных проектов. Доля вещателя в целевой аудитории год к году увеличилась с 8,6 до 8,7%.