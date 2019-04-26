Россия готовит вместе с ОБСЕ конференцию по свободе СМИ

Конференция по вопросам свободы СМИ пройдет осенью в Москве при поддержке ОБСЕ. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером:

Мы готовим осенью в Москве конференцию по вопросам функционирования средств массовой информации, готовим ее совместно с представителем ОБСЕ по свободе СМИ.

Глава МИД РФ обратил внимание на кооперативное сотрудничество и тесное взаимодействие ОБСЕ с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийским экономическим союзом и выразил уверенность в том, что предстоящее в четверг выступление генсека ОБСЕ на Постоянном совете ОДКБ «поможет развитию диалога в интересах поиска путей стабилизации обстановки на общеевропейском пространстве».