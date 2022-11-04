Россия и Белоруссия начали работу над созданием Ассоциации региональной прессы

Союзы журналистов России и Белоруссии при поддержке органов государственной власти работают над созданием Ассоциации региональной прессы. Об этом сообщил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев на медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».

«Мы сейчас вместе с Союзом журналистов России пытаемся создать при поддержке верхних палат белорусского и российского парламентов – Совета Федерации и Совета Республики соответственно – Ассоциацию региональной прессы», – сказал Кривошеев.

Он пояснил, что это необходимо в том числе для верификации новостей, появляющихся в информационном пространстве на фоне большого количества фейков.

Медиафорум в Москве проводился при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Среди его участников – представители политической элиты, средств массовой информации, экспертного сообщества, а также руководители профильных факультетов ведущих университетов стран Содружества.