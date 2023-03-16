Россия и Иран начали сотрудничество в медиасфере

Представители министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и министерства культуры и исламской ориентации Ирана, а также ряда СМИ в ходе прошедшей в среду видеоконференции обсудили кооперацию двух стран в медиасфере. Разговор состоялся спустя всего месяц после четвертого заседания российско-иранского комитета по сотрудничеству в этой области, которое состоялось в Тегеране.

Как обратила внимание заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, за этот короткий промежуток времени удалось серьезно продвинуться по тем договоренностям, которые были достигнуты в ходе визита российской делегации в Иран в феврале.

По словам заместителя министра культуры и исламской ориентации Ирана по печати и информации Фаршада Мехдипура, за прошедший месяц удалось достичь новых договоренностей в сфере развития СМИ. О конкретике говорили уже другие участники видеоконференции. Они обратили внимание, что предпринимаются усилия по созданию благоприятных условий для работы российских журналистов в Иране, выразили заинтересованность в обучении молодых журналистов, обмене профессиональным опытом, проведении мастер-классов, обмене контентом, в том числе архивами, а также создании совместной продукции.