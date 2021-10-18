Россия и США внесли в ООН совместную резолюцию по кибербезопасности

Россия и США внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН совместную резолюцию об ответственном поведении государств в киберпространстве. Документ выглядит неожиданно с учетом длительного соперничества двух держав, продвигавших в ООН конкурирующие переговорные механизмы по кибербезопасности. Москва и Вашингтон рассчитывают, что объединение усилий позволит сделать процесс внедрения добровольных правил ответственного поведения государств в сети более эффективным. При этом из резолюции следует, что в будущем речь может пойти и об обязательных нормах.