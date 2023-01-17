Россия осталась без прав на трансляцию Олимпийских игр

Россию и Белоруссию оставили без прав на трансляцию Олимпийских игр до 2032 года.

EBU и Warner Bros. Discovery в тендере представили совместную заявку на приобретение медиаправ на трансляции в 2026 и 2030 годах зимних Олимпийских игр и в 2028 и 2032 годах — летних, а также юношеских игр.

Вещание Олимпийских игр будет вестись в 49 странах. В опубликованном списке отсутствуют Россия и Белоруссия.

Ранее МОК запретил российским и белорусским СМИ участвовать в тендере на покупку прав трансляции Олимпийских игр, которые состоятся в 2026 и 2028 годах.

По данным Mediascope, трансляции с главного мирового спортивного события — XXIV зимних Олимпийских игр — смотрели более 64% россиян. На объем телесмотрения повлияли количество и время показа соревнований, а также интерес населения к виду спорта и успех в нём российской сборной.