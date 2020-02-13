Россия призвала ОБСЕ отреагировать на дискриминацию СМИ в Прибалтике

МИД РФ рассчитывает на реакцию ОБСЕ в отношении положения дел СМИ в Прибалтике. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

Мы призываем международные правозащитные неправительственные организации, профильные международные структуры дать свою оценку сложившейся ситуации с положением дел средств массовой информации и журналистов в регионе. Прежде всего мы ожидаем реакции ОБСЕ.

Захарова напомнила, что на прошлой неделе Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в сотрудничестве с Полицией безопасности (КаПо) Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях компании «Балтийский медиа альянс» в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Как заявили в СГБ, обыски связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате изъяты документы и носители данных.

Как подчеркнула дипломат, преследование русскоязычных информационных источников стало системным, и на этом фоне дело «выглядит абсолютно сфабрикованным»: