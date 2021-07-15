Россия заняла третье место в мире по количеству запросов на удаление контента в Twitter

Июл 15, 2021

По данным Twitter, в период с начала июля по конец декабря 2020 года компания получила примерно 38 524 запроса на удаление контента. Таким образом Россия оказалась на третьем месте в списке стран, отправляющих их руководству Twitter. 

За шесть месяцев компания получила 6351 запрос на удаление, 569 из которых рассматривались в судебном порядке.    

По сравнению с первой половиной 2020 года, число соответствующих запросов из России снизилось на 29%. Несмотря на общее снижение, количество жалоб на почве пропаганды суицида и причинения вреда здоровью выросло на 64%. 

10 марта Роспотребнадзор объявил о «первичном замедлении» скорости работы Twitter из-за того, что компания не удаляет запрещенный контент. В ведомстве решили принять меры вплоть до блокировки сети, но продлили замедление до 15 мая. 17 мая были сняты ограничение, так как администрация Twitter удалила 90% недозволенного контента. Однако замедление трафика на мобильных устройствах сохраняется.

Источник: ТАСС
 
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