Россия заняла третье место в мире по количеству запросов на удаление контента в Twitter

По данным Twitter, в период с начала июля по конец декабря 2020 года компания получила примерно 38 524 запроса на удаление контента. Таким образом Россия оказалась на третьем месте в списке стран, отправляющих их руководству Twitter.

За шесть месяцев компания получила 6351 запрос на удаление, 569 из которых рассматривались в судебном порядке.

По сравнению с первой половиной 2020 года, число соответствующих запросов из России снизилось на 29%. Несмотря на общее снижение, количество жалоб на почве пропаганды суицида и причинения вреда здоровью выросло на 64%.

10 марта Роспотребнадзор объявил о «первичном замедлении» скорости работы Twitter из-за того, что компания не удаляет запрещенный контент. В ведомстве решили принять меры вплоть до блокировки сети, но продлили замедление до 15 мая. 17 мая были сняты ограничение, так как администрация Twitter удалила 90% недозволенного контента. Однако замедление трафика на мобильных устройствах сохраняется.