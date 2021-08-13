Россия заняла второе место в рейтинге самых читающих стран

Международный институт маркетинговых исследований GfK узнал, в каких странах население чаще читает книги. Первое место занял Китай, второе — Россия, третье — Испания. В пятерку также вошли Италия и Великобритания.

79% жителей Китая читают каждый день или не реже раза в неделю. В России таких 59%, а в Испании — 57%.

Медиахолдинг Rambler&Co тоже провел опрос о читательских привычках российских интернет-пользователей и узнал, что:

— 75% опрошенных читают в месяц около двух книг;

— художественную литературу выбирают 25% респондентов, научпоп — 15%, современную и классику читают 13%;

— 55% читателей предпочитают бумажные книги, электронные читают 26%, аудиокниги популярны у 7%. Остальные комбинируют все варианты;

— 52% выбирают легальные способы покупки книг. 43% опрошенных перед покупкой проверяют, существует ли бесплатная версия. Другие респонденты оформляют подписки на книжные онлайн-магазины.

Опрос Rambler&Co проводился с 6 по 9 августа, в нем участвовали 61% мужчин и 39% женщин.