Россияне могут лишиться данных в иностранных соцсетях

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора предупредил жителей о риске лишиться своих данных в зарубежных соцсетях и приложениях из-за санкций со стороны недружественных России стран.

Предполагается, что владельцы иностранных платформ могут отказаться от обязательств пользовательского соглашения, предвзято трактовать правовые нормы, если дело касается россиян.

«В процессе исследования были сформулированы следующие основные угрозы использования иностранных мессенджеров в условиях санкций: потеря доступа к сервису и к хранящимся на его серверах данных, утечки персональных данных граждан России и их неправомерное использование, а также распространение противоправного, вводящего в заблуждение и оскорбляющего контента», — говорится в исследовании.

Специалисты советуют не использовать иностранные соцсети и приложения или сократить количество персональных данных, чтобы избежать рисков.