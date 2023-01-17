Россияне назвали главным журналистом 2022 года Владимира Соловьева

Янв 17, 2023

Владимир Соловьев, по мнению россиян, возглавил рейтинг журналистов 2022 года. Блогером года считают Юрия Подоляку, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

Рейтинг журналистов 2022 года, согласно мнению россиян, возглавил Владимир Соловьев — его назвали 9%. Телеведущий удерживает лидерство в этом опросе уже третий год: в 2021 году его выделили 5%, а в 2020-м — 6%.

Ольгу Скабееву и Евгения Поддубного журналистами года считают по 4% россиян соответственно, Александра Сладкова отметили 3%.

Блогером прошлого года опрошенные считают Юрия Подоляку (3%), по 2% также указали Дмитрия Масленникова и Илью Варламова. В 2020-2021 годах лучшим блогером россияне называли Юрия Дудя*.

Лучшими программами 2022 года россияне назвали «60 минут», а также «Вечер с Владимиром Соловьевым», шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!», «Время покажет» и «Новости» на Первом канале, «Вести» (Россия-1») и новостные программы других каналов, «Поле чудес», «Мужское-женское», «Голос» и «Голос. Дети» и другие. Годом ранее лидером рейтинга лучших телепрограмм была передача «Голос» (5%).

 

*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Источник: ТАСС
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