Россияне назвали журналистов, которым доверяют

Левада-центр назвал журналистов, пользующихся у россиян наибольшим доверием. Это ведущие телевизионных ток-шоу и новостных программ Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1»), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1»), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1»).

«В последние годы, особенно это заметно среди политических ток-шоу, намечается тренд на упрощение языка, на сверхэмоциональность, на псевдонародность», — объясняет итоги исследования политолог Евгений Иванов. По его мнению, из общего ряда перечисленных телеведущих выбивается Владимир Познер, к которому испытывают доверие не только как к журналисту, но и как к личности с яркой и богатой биографией.

Популярные у молодежи журналисты, в том числе ведущий YouTube-шоу «ВДудь» Юрий Дудь и автор нескольких проектов на «Дожде» Ксения Собчак, в число пользующихся наибольшим доверием не попали, рассказал РБК соавтор исследования, заместитель директора Левада-центра Денис Волков. По его словам, позиции журналистов в рейтинге определяются каналом получения информации:

Все-таки телевидение остается основным источником информации, так что, кто в телевизоре — тот и пользуется доверием.

Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1 % доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2 %) и Владимир Познер (7,2 %). За ними с 2 % следовали телеведущие Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева и Евгений Попов.

А вот еще несколько интересных выводов большого опроса «Левада-центра» по медиа (РБК):

• ТВ остается самым популярным источником информации, но его роль снижается. В 2008 году ТВ было источником информации для 94% опрошенных, сегодня для 72 %. Среди молодежи до 25 лет ТВ как источник информации используют всего 42%.

• При этом доверие к ТВ падает. 10 лет назад оно было около 80 %, теперь около 55 %.

• Растет значение интернета и соцсетей как источника информации. Интернет — 32 %, соцсети — 34 % (в опросе эти явления разделены). Среди молодежи соцсети являются источником для 64%.

• Доверие к соцсетям и интернету в свою очередь растет. Сейчас оно составляет около 20 %, за последние годы выросло в 3-4 раза.

• Видеоблогеры стали важным источником информации. Треть россиян (!) смотрит их раз в неделю или чаще, среди молодежи — две трети.

• Telegram-каналы пока являются источником информации для 1 % граждан.

• Аудитория Telegram — около 8% населения страны. WhatsApp — 49 %.

• Порядка 35 % россиян составляют аудиторию независимых СМИ. Имеются в виду те СМИ, где хотя бы изредка появляется позиция, отличная от официальной.

Иллюстрация: Левада-центр