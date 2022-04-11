Россияне рассказали, каким соцсетям отдают предпочтение

Telegram, «ВКонтакте» и YouTube являются наиболее популярными социальными сетями у россиян. Это показал опрос блогерского агентства Invite и исследовательского агентства Tiburon Research/

Опрос проводился 6 апреля. Объем выборки составил 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 44 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек, за последний месяц использовавших социальные сети или мессенджеры. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% составляет порядка 1,85%.

«Исследование рассмотрело картину медиапотребления пользователей соцсетей в целом. В топе используемых соцсетей за последний месяц — Telegram (89%), «ВКонтакте» (79%) и Youtube (73%). Для молодых пользователей в возрасте 18-24 наиболее часто используемыми соцсетями стали Telegram и «ВКонтакте» с одинаковыми долями в 90%», — отмечается в комментарии. Аудитория в возрасте от 18 до 24 лет чаще использует «ВКонтакте», чем пользователи 25-44 лет: 90% опрошенных против 77%.

Четверть респондентов стали чаще пользоваться социальными сетями и мессенджерами, которыми активно пользовались ранее — лидерами среди них оказались Telegram и «ВКонтакте». Кроме того, 12% впервые открыли для себя эти площадки. Еще 51% пользователей остался в привычных соцсетях.

Как показал опрос, всего среди пользователей соцсетей и мессенджеров за последний месяц за блогерами и инфлюенсерами следили 60% респондентов. Порядка 57% респондентов заявили, что готовы перейти на новую площадку вслед за блогером, чтобы продолжить следить за его контентом.

«Инфлюенсеры, как и все люди, тяжело адаптируются к новым реалиям, особенно когда многие из них потеряли основное — площадки для своей деятельности. Из-за этого страдает и качество, и количество контента. И аудитория это заметила — 39% признались, что испытывают грусть по этому поводу. Эта цифра говорит о том, что аудитории не хватает позитивной повестки в информационном пространстве», — отметил управляющий директор Invite Роберто Панчвидзе.