Россияне стали больше пользоваться YouTube

Россияне стали проводить меньше времени в соцсетях, однако время, потраченное на YouTube, увеличилось в июле и августе. Каждый день ресурс посещают порядка 40% населения страны старше 12 лет с десктопных или мобильных устройств, следует из данных Mediascope.

С начала года на YouTube интернет-пользователи проводили в среднем 84 минуты. В июле же среднее время просмотра видео на YouTube выросло до 87 минут, а в августе — до 88 минут. Однако охват (процент людей от населения РФ, которые хотя бы раз в сутки заходят в сервис) YouTube почти не изменился по сравнению с предыдущими месяцами, составив 39% в июле и августе. Показатель выше (40%) наблюдался только в марте, сразу после начала специальной военной операции на территории Украины.

Порядка двух третьих всего времени, которое россияне провели в интернете в августе 2022, пришлось на пять крупнейших категорий: социальные сети (20% от всего времени в интернете за день), видео (19%), мессенджеры (14%), игры (10%) и e-commerce площадки (3%).