Россияне стали больше смотреть телевидение на дачах

Жители крупных российских городов в апреле стали на 80% больше смотреть телевизор на дачах по сравнению с показателями апреля прошлого года, сообщили в пресс-службе Mediascope.

«Жители российских городов с населением более 100 тыс. человек стали больше смотреть ТВ на дачах во время самоизоляции. В апреле 2020 время телепросмотра на дачах и в загородных домах среди зрителей старше 4 лет выросло более чем на 80% по сравнению с апрелем 2019 года – до 16 минут в день», - отмечается в сообщении аналитической компании.

В марте также наблюдался рост телепросмотра на дачах, добавили в Mеdiascope.

«Пиковых значений дачный телепросмотр достиг во время майских праздников – на неделе с 04 по 10 мая. На этой неделе россияне старше 4 лет смотрели ТВ на дачах в среднем около 30 минут каждый день. Это на 40% больше, чем за аналогичную неделю 2019 года», - сообщили в аналитической компании.

Эксперты отмечают рост телесмотрения среди всех возрастных групп.

«Но сильнее всего время просмотра выросло среди россиян младше 34 лет, хотя объем просмотра в этой аудитории значительно ниже, чем в старших группах телезрителей», - отмечают аналитики.

Рост просмотра телевизора эксперты связывают с объявленной в стране самоизоляцией на фоне коронавируса.

«Особенно высокий прирост наблюдался в первые две недели самоизоляции. Время телепросмотра выросло также по сравнению с мартом — на 13%. В 2019 году время просмотра ТВ в апреле по сравнению с мартом, наоборот, сокращалось», — резюмировали в Mediascope.