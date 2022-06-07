Россияне стали меньше интересоваться новостями экономики

В марте 32% россиян следили за экономической повесткой, в апреле этот показатель сократился до 29%

Также уменьшается интерес к политическим новостям, хотя и остается довольно высоким. В марте за событиями в политике следили 53% россиян, в апреле этот показатель понизился до 49%, отмечают эксперты исследовательского холдинга Ромир.

Вырос интерес к развлекательным новостям: в марте 32% жителей страны смотрели развлекательную повестку, в апреле показатель поднялся до 38%. Социальные новости интересны 26% россиян как в марте, так и в апреле.

Эксперты указывают на рост количества тех, кто использует радио в качестве источника информации. По данным холдинга, жители страны начали больше доверять новостям от друзей и родственников.

Выборка панели репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек.