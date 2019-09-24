Россияне стали меньше смотреть телевизор и читать газеты, показал опрос

Россияне в 2019 году стали меньше смотреть телевизор и читать газеты, одним из основных источников новостей стали ресурсы в интернете, говорится в пятом исследовании компании «Делойт» СНГ «Медиапотребление в России-2019».

Исследование основано на данных онлайн-опроса 1600 жителей из 250 населенных пунктов России:

Средний уровень медиаохвата россиян (размера аудитории по девяти рассматриваемым медиаканалам) в 2019 году составил 52 %, лишь на 1 процентный пункт сократившись по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на то, что печатные СМИ более популярны среди москвичей, за год количество читающих прессу в столице сократилось на 10 п. п. Уровень чтения печатных книг понизился (-9 п. п.). Основным источником информации для респондентов всех возрастных категорий в 2019 году являются новостные, аналитические и официальные сайты в интернете.

На втором месте у россиян большинства возрастных категорий по-прежнему остается телевидение. За год значительно выросла значимость социальных сетей и блогов — на 7 %. Телевидение как ключевой источник новостей в 2019 году потеряло в среднем 9 %.

Исследование также показало, что для почти двух трети респондентов (64 %) важно, из какого источника они получают информацию. Большинство опрошенных предпочитают получать информацию из российских источников (56 %). Однако за пять лет доля таких респондентов снизилась на 8 %.

В 2019 году в России проходит переход телевизионного вещания с аналогового на цифровой формат. На момент проведения исследования этот процесс не затронул 31 % респондентов. Среди тех, кто уже перешел на цифру, большинство (53 %) не испытали каких-либо трудностей. В то же время 8% россиян заявили, что были вынуждены в связи с этим приобретать дополнительное оборудование, а 3 % указали на его высокую стоимость. Более того, часть респондентов заявила о недостатке информации, касающейся процесса перехода (5%), и сложностях с перенастройкой телевизора (4 %).