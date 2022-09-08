Россияне стали в 2,5 реже посещать новостные сайты

Трафик российских новостных сайтов за полгода упал в 2,5 раза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование МТС. Посещаемость новостных ресурсов снижалась с апреля этого года. Количество уникальных пользователей в конце августа упало почти в два раза по сравнению с мартом, трафик уменьшился в 2,5 раза.

При этом объем передачи данных вырос на 15% на сайтах с новостями о знаменитостях, на 20% — на площадках с юмористическими историями, на 10% — на источниках с новостями из мира кино.

Авторы исследования пришли к выводу, что пользователи переключились на развлекательный контент и мобильные игры. Посещаемость онлайн-кинотеатров в августе по сравнением с мартом выросла на 32%. Самый большой подъем трафика показали Kion (120%), Wink (110%) и «Кинопоиск» (90%). Трафик мобильных игр вырос на 60%. Россияне стали больше играть в Genshin Impact (трафик поднялся на 70%), Candy Crush Saga (50%) и Call of Duty (40%).