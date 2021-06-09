Россияне тратят на подписки не более 300 рублей в месяц

Аналитики Rambler&Co выяснили, что три четверти россиян выделяют на подписки до 300 руб. в месяц, 15% - до 1 тыс. руб., и только 10% опрошенных тратят еще больше, сообщили Sostav в компании.

По результатам опроса, у 12% в списке ежемесячных трат есть одна или две подписки, 5% платят за три-четыре, 6% — от пяти и более. 77% участников подключают лишь при необходимости и не пользуются на регулярной основе. Российские сервисы международным предпочитают 62% опрошенных.

По направлениям подписок выявилось несколько групп:

— 26% готовы платить за видеоконтент;

— 18% респондентов выбирают музыку и книги;

— 15% опрошенных оплачивают услуги и сервисы;

— 15% - программы и софт;

— 7% покупают облачные хранилища.

При этом 36% устраивает текущий набор подписок, 14% согласились бы оформить дополнительную при условии, что она сделает их жизнь удобнее, 8% - если она поможет сэкономить. 46% респондентов пока не готовы за нее платить.

Среди причин для оформления подписки россияне чаще всего называют: отключение рекламы на сервисах (37%) и получение дополнительных услуг, например, кэшбека (30%). Кроме того, почти четверть (24%) интересуются доступом к эксклюзивному контенту, а еще 9% оформляют подписки, чтобы поддержать авторов.