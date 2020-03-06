Россияне узнают о науке из YouTube, Telegram и соцсетей

Каждый пятый участник исследования Института современных медиа подписан в соцсетях на группы и каналы, посвященные научной тематике

Основным источником информации о науке для россиян является интернет, причем особую роль в этом вопросе играют социальные сети. На тематические каналы и группы подписано 36% молодых людей в возрасте 18–24 лет и 28% респондентов 25–34 лет. В целом о таких подписках говорит каждый пятый пользователь.

Такие результаты приводятся в исследовании Института современных медиа (MOMRI — Modern Media Research Institute), проведенного совместно с телеканалом «Наука». В телефонных интервью приняло участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

В социальных сетях пользователи чаще всего подписываются на страницы и каналы, посвященные интересующим областям науки (медицина, космос, новые технологии и т. д.), однако некоторые респонденты упоминали общеобразовательные ресурсы по научной тематике: Education, «Наука и образование», «Научные факты» и другие.

Многие подписаны на страницы тематических журналов, интернет-изданий, телеканалов: «ПостНаука», «National Geographic».

Наиболее популярной социальной сетью стала «ВКонакте». Респонденты получают информацию, связанную с научной сферой, как из групп и сообществ («Наука и жизнь», «Наука и техника», «Вокруг света», «Научные факты», «Популярная механика», «Мир вокруг нас»), так и из личных страниц людей, работающих в этой сфере.

Некоторые участники опроса подписаны на тематические видеоблоги на YouTube: QWERTY, Wylsacom, AlexGyver, «Мир наизнанку», «Образовач», «Наука и техника», «Открытый университет».

Реже пользователи узнают новости, связанные с наукой, из Instagram-аккаунтов, посвященных медицине, психологии, технологиям и т. д. В единичных случаях опрошенные упоминали социальные сети «Одноклассники» и Facebook и каналы в мессенджере Telegram, не указывая конкретных названий.

Среди ТВ-источников научной информации можно выделить: новости на федеральных каналах («Первый», «Россия 1», «Культура», «Рен ТВ», «Россия 24»); познавательные телеканалы («Discovery», «National Geographic», «Моя Планета», «Наука»); научно-популярные фильмы и сериалы.

Значительно меньшее количество респондентов получают информацию по познавательной тематике из печатной прессы. Это новостные разделы в газетах (в таких изданиях, как «Аргументы и факты», «Ведомости», «Аргументы недели», «Комсомольская правда»); тематические журналы («Наука и техника», «Вокруг света», «Наука и жизнь»). Некоторые респонденты выделяли новости по радио в качестве источника информации: «Эхо Москвы», «Маяк», «Серебряный Дождь», «Радио России»).

Помимо перечисленных выше источников информации также были отмечены: мероприятия (выставки, лекции, конференции); научная литература; общение с родственниками, знакомыми.

Исследование проводилось 23–24 декабря 2019 г. Для сравнения приводятся данные аналогичного опроса, проведенного в 2018 году с 17 по 22 декабря, в 2017 году с 20 по 26 декабря, а также в аналогичный период в 2016 году.