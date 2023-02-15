Россияне в два раза больше смотрели новости и политические ток-шоу в 2022 году

Доля новостной аудитории в 2022 г. увеличилась более чем в два раза — с 6 до 14% — по сравнению с 2021 г. Например, программа «Вести» на телеканале «Россия 1» заняла второе место в топ-20 телевизионных событий прошлого года по охвату. А доля зрителей политических ток-шоу в 2022 г. составила 32% против 29% в 2021 г., согласно данным исследования оператора «Триколор».

Киносериальный контент остается самым востребованным на федеральных и тематических каналах, несмотря на отток аудитории и дефицит зарубежного контента. Однако впервые за последние четыре года спрос на кино и сериалы опустился ниже 50% — до 44%.

Сегмент спортивных телесобытий, напротив, потерял свои позиции. Трансляции Олимпийских игр 2022 г. в Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре заняли седьмое и девятое места из двадцати соответственно.

Если говорить про жанр сериалов, то на общероссийских каналах популярностью у зрителей пользовались детективно-криминальные и исторические. На каналах второго мультиплекса в топе мелодрамы «Домашнего» и комедийные сериалы ТНТ.

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» более 60% россиян узнают новости из ТВ-программ, 42% — на новостных сайтах, 23% — в соцсетях, 14% — из разговоров с друзьями и близкими. Но привычки получения информации и доверие ее источникам сильно разнятся в возрастных группах. Четверть респондентов не доверяют никаким источникам.