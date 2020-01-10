«Российская газета»: главного редактора «Урюпинской правды» уволили по требованию властей

Янв 10, 2020

Главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину уволили по требованию главы администрации городского округа Урюпинска Юрия Хорошенькова, пишет «Российская газета».

По информации издания, причиной стало то, что в «Урюпинской правде» фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата. О каком именно номере или материале идет речь, не указано.

Учредитель газеты уволил Шушлебину по статье 287 Трудового кодекса (дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации), передает «Российская газета». Как указано на сайте самого издания, его учредитель — муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты "Урюпинская правда"».

Шушлебина обжаловала в суде свое увольнение. Адвокат журналистки Денис Мартинков утверждает, что ее не могут уволить по статье 287 ТК в течение года, так как газета участвовала в предвыборной кампании.

Главный редактор районной газеты «Борьба» Елена Ломакина написала в администрацию Урюписка письмо в поддержку Шушлебиной, которое подписали 19 человек.

Источник: Медиазона
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