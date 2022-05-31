«Российская газета» стала лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»

26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоялась 10-я ежегодная церемония награждения лауреатов премии «Лучшие социальные проекты России». «Российская газета» получила награду в категории «Социально ответственные СМИ». Премия вручена за специальный редакционный проект «Год науки и технологий».

Запущенный в феврале 2021 года, он стал одним из ведущих проектов сайта с ежемесячной аудиторией на уровне 2,5-3 млн пользователей. Проект охватывает практически все возможные сферы научной деятельности — от новостей истории и археологии до материалов на медицинскую и космическую тематику. Одной из самых резонансных стала рубрика «Мой Гагарин«, которая была открыта к юбилею полета первого человека в космос. Редакция получила и опубликовала не один десяток писем с фотографиями из семейных альбомов, на которых запечатлен Юрий Гагарин, и рассказами читателей о том, как их судьбы переплелись с судьбой первого космонавта.

Победителей конкурса определял экспертный совет, в состав которого вошли представители Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы, НИУ ВШЭ, ММБА, Национального агентства финансовых исследований и других государственных и общественных организаций.

Лауреатами премии стали также более 70 компаний и организаций, которые, как отмечено, вносят неоспоримый вклад в развитие социальной сферы. Организатор Программы и Форума «Лучшие социальные проекты России» — ООО «Социальные проекты», основным видом деятельности которого являются исследования в области социальных проблем, а также организация и проведение общественно-значимых мероприятий.