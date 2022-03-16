Российская государственная библиотека получит функции книжной палаты

Государственная Дума на пленарном заседании 10 марта 2022 года приняла в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов», разработанный Минкультуры России и предусматривающий передачу части функций Российской книжной палаты Российской государственной библиотеке. Изменения вносятся в части доставки обязательного экземпляра печатного издания, аудиовизуальной продукции, обязанностей организаций, централизованно получающих обязательный экземпляр фонограмм и видеофильмов, и постоянного хранения федеральных экземпляров.

Как сказала заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, в настоящее время часть функций Российской книжной палаты осуществляет филиал Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), что не в полной мере соотносится с целями деятельности средства массовой информации, а также Российская государственная библиотека. Речь идет о получении, учете и постоянном хранении обязательных федеральных экземпляров печатных изданий, печатных изданий в электронной форме, неопубликованных документов (диссертаций), фонограмм, видеофильмов.

По ее словам, оптимизация функций позволит ликвидировать систему «двух окон», при которой производители обязательных экземпляров печатных изданий в электронной форме направляли свои электронные файлы и в РКП, и в РГБ, и установить более рациональную систему «одного окна».

«Сейчас РКП и РГБ являются получателями обязательных экземпляров печатных изданий в электронном виде. Переход на режим «одного окна» позволит существенно упростить процедуру сдачи обязательного электронного экземпляра для издателей, сохранить культурное наследие в цифровом формате, создать современную и достоверную цифровую информационную среду, добиться более высокого качества присылаемых электронных файлов обязательных экземпляров печатных изданий, а также сформировать на базе НЭБ максимально полный фонд отечественных изданий в электронном виде», – сказала Ольга Ярилова.

Также она добавила, что объединение функций хранения национального фонда РКП и РГБ повысит качество хранения фонда и обслуживания читателей в историческом здании Российской государственной библиотеки.

Кроме того, передача Российской государственной библиотеке функций Российской книжной палаты в полном объеме позволит усовершенствовать процесс рассылки обязательных экземпляров документов по организациям-получателям обязательного экземпляра и устранить дублирование в работе служб каталогизации РГБ и РКП и создать единую систему централизованной каталогизации, как того требуют цели Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов».

Завершая выступление, Ольга Ярилова подчеркнула, что в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Министерству культуры Российской Федерации предусмотрены дополнительные средства на реализацию Российской государственной библиотекой функций Российской книжной палаты.