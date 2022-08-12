Российская редакция «Новой газеты» запустила медиа «Свободное пространство»

Коллектив «Новой газеты» запустил медиа «Свободное пространство». Принцип издания — сервис в формате открытого конструктора контента. Читатели сами могут подписываться на интересующие их рубрики или авторов.

Оригинальная «Новая газета» приостановила выход 28 марта 2022 года. Официальной причиной стало второе за месяц предупреждение от Роскомнадзора — это грозит отзывом лицензии. Спустя полторы недели, 7 апреля, редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов собрал команду для работы над проектом «Новая газета. Европа». Редакция базируется в Латвии.

15 июля сотрудники временно закрытой «Новой газеты» в России запустили в печать журнал. Коротко он называется «НО», а полностью — «Новая рассказ-газета». Главным редактором стал Сергей Кожеуров — один из основателей «Новой газеты» и бывший её главный редактор.

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