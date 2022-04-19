Российские блогеры начали тестировать китайский YouTube

Российские блогеры регистрируют аккаунты на китайском видеохостинге YouKu (читается как «ёуку»). Об этом сообщил коммерческий директор диджитал-агентства «Интериум» Андрей Ермошкин в рамках форума «15-й диалог бизнеса и китаистов», организованного Ассоциацией развития синологии. Эксперт рассказал, что свои силы на площадке уже пробуют «Влад и Никита по детской тематике и блогер «Немой Геймер» по теме стримов и гейминга».

По функционалу и способу монетизации платформа похожа на YouTube. Средний прирост по подписчикам на платформе — от 35 до 70 тыс. пользователей за 6−12 месяцев. По меркам привычного YouTube не так уж много, однако аудитория площадки постоянно растет, отметил эксперт.

Об успехах на новой площадке говорить пока рано, но в условиях возможной блокировки YouTube авторы находятся в активном поиске подходящей альтернативы.

В отличие от некоторых социальных сетей в Китае, на YouKu может зарегистрироваться любой желающий, подключить монетизацию и пробовать зарабатывать. Зарегистрировать аккаунт можно через смс-подтверждение или путем сканирования QR-кода через активный WeChat-аккаунт.

Сервис YouKu принадлежит Alibaba Group и использует бизнес-модель «Netflix+YouTube». По словам президента Ali Entertainment Фань ЛуЮаня, рекламная модель YouTube и короткие видеоролики в сочетании с подписным форматом Netflix помогут конкурировать YouKu на рынке сервисов.

В четвёртом квартале 2021 году аудитория видеохостинга составляла 280 млн пользователей, что на 30% больше, чем годом ранее (на данный момент количество интернет-пользователей КНР превышает 1,1 млрд человек).