Российские издатели предложили законодательно обязать новостные агрегаторы платить за контент

Сложившаяся система распределения финансовых выгод от использования контента между тем, кто его производит, и теми, кто распространяет (новостные агрегаторы, соцсети) несправедлива, считают топ-менеджеры российских медиахолдингов. Они предложили законодательно обязать цифровые платформы делиться доходами с правообладателями и совместно разработать прозрачную для всех формулу их расчета.

Дискуссия прошла на Петербургском международном экономическом форуме. В ней приняли участие Виктор Шкулев, президент Shkulev Media Holding, Руслан Новиков, генеральный директор АО «Аргументы и факты», Анжелика Сулхаева, коммерческий директор медиагруппы «Комсомольская правда», Михаил Федотов, директор международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ, и Евгений Абов, вице-президент Союза предприятий печатной индустрии.

Медихолдинг Shkulev Media Holding, в который на сегодняшний день входит около 80-85 проектов, каждые 40-50 секунд производит единицу контента, рассказал Виктор Шкулев. В месяц собирается около 500 млн просмотров страниц, это огромный объем контента, дитрибутируемый по разным каналам.

«Если говорить о существующий сегодня форме, когда мы отдаем свой контент, а поисковики или агрегаторы дистрибутируют его и зарабатывают на нем, отдавая нам аудиторию, которую мы можем монетизировать, — она уже неплохая. В то же время у нее есть перекос, так как себестоимость производимого нами контента достаточно высокая, а распределение результата происходит не в нашу пользу», — рассказал Шкулев.

Он обратил внимание на опыт Франции и Австралии, где был принят закон, обязавший Google и Facebook* платить за новостной контент. «Это достаточно перспективная модель, которая создаст более устойчивую конструкцию для издателей, поскольку мы получим дополнительный источник дохода. Да, она несколько снижает рентабельность агрегаторов и поисковых систем, но не критично для них. Мы уже видим это на примере других стран», — рассказывает топ-менеджер.

«Я считаю, что на российском рынке, где есть Яндекс, VK, Google как важный игрок, имеет смысл на государственном уровне принять такой закон и дальше уже дать издателям договариваться с партнерами о распределении доходов», — сказал Шкулев.

Проблема не только в монетизации, но и в зависимом положении издателей от технологических платформ, считает Анжелика Сулхаева, коммерческий директор медиагруппы «Комсомольская правда».

«Правила игры постоянно меняются, мы о них узнаем уже по факту и, чтобы не потерять трафик, вынуждены постоянно перестраивать свою редакционную политику», — рассказала Сулхаева.

На сегодняшний день порядка 80% заходов на сайты — это заходы с онлайн-платформ, соцсетей, «Яндекс.Новостей», Google и т.д. Все меньше и меньше людей заходят на определенные сайты.

«Я вижу только один выход: издатели должны объединиться в рабочую группу, выработать свои предложения и вести переговоры на государственном уровне с вовлечением онлайн-платформ, чтобы разрешить нюансы, как в части монетизации, так и в части общих правил игры».

С таким мнением согласился и Руслан Новиков, генеральный директор АО «Аргументы и факты». «Алгоритмы все время меняются, они дают нам все меньше и меньше аудитории. “Яндекс.Дзен” давал раньше 30% трафика, наша аудитория на этой платформе за последнее время выросла значительно, наших подписчиков там стало огромное количество, а доход от “Дзена” упал на 80%. Вся аудитория остается там, мы ее не можем монетизировать, — рассказал Новиков («Яндекс Новости» и «Яндекс Дзен» будут проданы VK).

— Мы производим контент, делаем видео, фотоленты, активно подстраиваемся под новые требования и алгоритмы, а аудитории получаем все меньше и меньше. Чем контент, который мы производим, отличается от музыки, книг, кино? Если на этом зарабатывают соцсети и агрегаторы, значит, за авторские права должны платить агрегаторы и соцсети». Чтобы конфликт породил реальную правовую форму, нужно сначала вступить в переговоры с новостными агрегаторами и найти взаимоприемлемое решение, считает Михаил Федотов, НИУ ВШЭ. Если государство будет навязывать свое видение, то победит тот, у кого лоббистские возможности больше.

«Нужно на уровне профессиональных сообществ договориться о правилах игры и после сказать об этом государству. Это будет работать, потому что будет устраивать обе стороны. Здесь не должно быть проигравшего», — заключил Федотов.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.