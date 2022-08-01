Российские кинотеатры начали показывать «кинопродукт» — фильмы Голливуда вместе с российскими

Запуск такой услуги — вынужденная мера, говорят в компании: после приостановки работы голливудских студий кинотеатры лишились львиной доли выручки.

«Кинопродут» будет влючать российский фильм и «зарубежные видеоматериалы». В первый такой продукт сети войдут мультфильмы — российский «Кощей. Начало» и «Миньоны: Грювитация». В дальнейшем в услугу может быть включен «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию», уточнил гендиректор сети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

О сеансах с так называемым «бесплатным предсеансовым обслуживанием» в российских кинотеатрах DTF сообщило накануне. В июле Ассоциация владельцев кинотеатров предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России.