Российские медиахолдинги поделились видением того, каким будет телевидение через 5 лет

Национальному рекламному Альянсу исполняется 5 лет. В честь этого представителей медиаиндустрии порассуждали том, каким будет ТВ через 5 лет. Мы собрали самые интересные идеи и высказывания о телевидении будущего.

Александр Нечаев, заместитель генерального директора ВГТРК

Все это не «когда-то случится», а уже происходит. Теперь ТВ мы смотрим так: где угодно, что угодно, когда угодно. Телевидение становится полностью персональным, каждый зритель сам себе программный директор, ищет контент и расставляет по собственным слотам.

Светлана Баланова, генеральный директор НМГ

Проголосовать за любимого исполнителя, выбрать финал сериала, купить платье, как у главной героини фильма, прямо во время просмотра ТВ — это реальность уже сегодня.

Кроме того, телевидение станет более доступным для людей, имеющих проблемы со слухом или зрением. Появятся автоматические субтитры, синхронный перевод речи и субтитров на нужный язык с помощью нейросети, язык жестов.

Александр Жаров, генеральный директор холдинга «Газпром-медиа»

Стремительный рост рынка Smart TV только укрепится, особенно среди молодой аудитории, в связи с чем просмотр телевизионного контента перейдет в нелинейное смотрение. Уже сейчас нелинейное ТВ выбирает молодая аудитория. Согласно данным Mediascope, 45% аудитории нелинейного контента — младше 35 лет.

Елена Кустова, вице-президент по коммерции Media Instinct Group

Мне кажется, в ближайшее время мы увидим проникновение лучшего из мира цифрового в телевизионный и наоборот. Профессиональный контент все больше потребляется с носителей, отличных от ТВ, в то время как интерактивные форматы появляются «на большом экране».

Александр Широких, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ)

Через 5 лет я вижу телевидение более персонализированным и более интерактивным. Персонализированность в первую очередь контентно-программная. То есть в идеале каждый телеканал будет формировать отдельную сетку вещания под каждую группу зрителей или даже под каждого конкретного зрителя.

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