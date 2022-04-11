Российские разработчики запустили сервис переноса каналов из YouTube во «ВКонтакте»

Разработчики программного обеспечения Juice Development запустили сервис переноса каналов из YouTube в российскую социальную сеть «ВКонтакте», об этом сообщается в официальном сообществе разработчиков в соцсети.

«Разработали сервис, с помощью которого блогеры могут удобно скопировать свой YouTube-канал на платформу «ВКонтакте». Несколько простых шагов и сервис разместит все нужные видеоролики в сообществе «ВКонтакте» или на личной странице», — сообщили разработчики в группе.

Сервис VK Video Transfer разработан на платформе VK Mini Apps, он позволяет переносить YouTube-канал на платформу VK Видео. Для переноса необходимо скопировать ссылку на свой канал, вставить в соответствующую графу и нажать кнопку «Продолжить», и следовать дальнейшим инструкциям. При этом приложение исключает возможность переноса канала третьими лицами — для этого оно генерирует уникальный код, который нужно добавить в описание канала в YouTube Studio.