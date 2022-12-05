Российские сайты журналов под брендом Elle прекратят работу

Shkulev Media Holding заявил, что в связи с расторжением лицензионного соглашения прекращается производство сайтов Elle.ru, Ellegirl.ru, Elledecoration.ru.

«Речь не идет о продлении действия лицензионного соглашения на 2023 год, поэтому нами принято решение о закрытии сайтов»,— заявил основной владелец и гендиректор холдинга Виктор Шкулев.

Редакционным командам уходящих с рынка сайтов будут предложены варианты работы в других проектах Shkulev Media Holding, включая запускаемые стартапы в январе 2023 года, заявили в пресс-службе, не уточнив планов.

Напомним, что в июне 2022 года медиагруппа Shkulev Media Holding остановила выпуск печатных версий журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim в России.