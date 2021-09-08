Российские СМИ запустили акцию «Нет иноагентов, есть журналисты»

Российские СМИ запустили акцию против закона об «иностранных агентах». Она началась 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, который был учрежден в 1958 году Международной организацией журналистов.

В акции под общим слоганом «Нет иноагентов, есть журналисты» участвуют десятки российских изданий. В их числе «Дождь»*, The Bell, «Медиазона», Republic, «Новая газета», «Мох», «Бумага», «Тайга.инфо», «Важные истории»*, Doxa, «7×7», «ОВД-инфо», The Village и «Медуза»*.

В списке «иностранных агентов», который ведет министерство юстиции России, по состоянию на 8 сентября указаны 47 человек и организаций. Примерно две трети из них были включены в реестр с апреля 2021 года. Кроме того, издание «Проект» объявили «нежелательным» на территории России.

«Открытые медиа» и «МБХ медиа» были заблокированы. Генпрокуратура считает их связанными с «нежелательными» организациями. Оба издания после блокировки прекратили работу. Также закрылось издание VTimes, объявленное «иностранным агентом». «Проект» был ликвидирован, его журналисты запустили новое СМИ под названием «Агентство».

Источник: Медуза*

Внесены в реестр СМИ-иноагентов