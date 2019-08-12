Российские власти обвинили YouTube в рекламе несогласованных митингов

Роскомнадзор попросил Google прекратить использование YouTube для рекламы несанкционированных массовых мероприятий. Соответствующее сообщение размещено на сайте службы:

По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube–каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как "push-уведомления") с целью распространения информации о несанкционированных массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения.

Отмечается, что «push-уведомления» получали даже те пользователи, «которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур».

Роскомнадзор уточнил, что если меры не будут приняты, то это будет расцениваться «как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России».

В Москве за последний месяц прошли пять крупных акций протеста из-за выборов в Мосгордуму. Только две из них были согласованы с властями.

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