Российские власти подготовили ответ на дискриминацию телеканала RT DE

Высокопоставленный источник «Ъ» в госструктурах РФ рассказал о возможных шагах, которые российские власти могут предпринять в связи с дискриминацией телеканала RT DE в Германии. По его словам, «разработан комплекс ответных мер в связи с препятствованием работе RT DE со стороны властей Германии и американских цифровых монополий». Ранее представители правительства ФРГ категорически отрицали причастность властей к невозможности российского телеканала получить лицензию на вещание на территории Германии.

В списке перечисленных собеседником «Ъ» мер, которые российские власти могут принять в связи с дискриминацией телеканала RT DE в Германии: ограничение размещения рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, «жесткие штрафные санкции» в отношении платформы YouTube, лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории РФ.