Российские власти потребовали от FT и NYT опровергнуть «дезинформацию» о коронавирусе в России

Российские власти потребовали от газет The New York Times и The Financial Times опровергнуть размещенную ими «дезинформацию» о коронавирусе в России. Накануне оба издания сообщили, что официальные данные по числу жертв COVID-19 могут не соответствовать действительности, а российские власти, вероятно, не рассказывают всей правды. В МИД РФ уверены, что речь идет «не просто о возможной ошибке журналистов, а о том, что они и не хотели разбираться в ситуации».

Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала направить аналогичные материалы в секретариат ООН «в качестве примера той самой "инфодемии", к борьбе с которой призвал мир генсек Антониу Гутерриш», и отметила, что дальнейшие меры относительно этих двух газет будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержения.

The New York Times опиралась на официальную статистику по смертности в Москве, которая показывала: число умерших в столице в апреле превысило средний уровень за последние годы на 1,7 тыс. человек. Эти цифры сравнили с официальными данными по числу погибших от болезни — 642 человека в российской столице на момент публикации — и пришли к выводу, что власти, вероятно, не публикуют реальную статистику.

Стоит отметить, что газеты не делают однозначных утверждений и не уверяют читателей, что опубликованные ими выкладки непременно соответствуют действительности, они лишь приводят свою методику и с опорой на официальные российские данные делают собственные выводы.