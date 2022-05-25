Госдума поддержала в первом чтении законопроект, по которому российские власти смогут запрещать деятельность иностранных СМИ в стране «при установлении факта принятия враждебных решений» в отношении отечественных СМИ за рубежом. Так, Генпрокуратура получит право внесудебной блокировки иностранных ресурсов в рамках «зеркальных ответных мер» на запрет российских медиа. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Работа соответствующих изданий может быть прекращена в случае распространения ими информации, направленной на дискредитацию вооруженных сил РФ или связанной с введением иностранными государствами политических и экономических санкций против РФ», — уточняется в пресс-релизе ведомства.

Согласно законопроекту, генпрокурора и его заместителей могут наделить также правом на отзыв регистрации иностранных СМИ или их лицензии на вещание. Для запуска такой процедуры прокуратура должна будет зафиксировать факт распространения «противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации».

Выявления «недружественных действий» или «введения ограничений» к российским СМИ также будет достаточно для лишения зарубежных журналистов аккредитации, сказано в сообщении.