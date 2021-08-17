Российские власти выделят 7 млрд руб. на «духовно-нравственный» контент

АНО «Институт развития интернета» получит из Резервного фонда правительства внеочередные 7 млрд руб. для производства «государственного контента, направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи», сообщает РБК.

Ранее в федеральном бюджете на эти цели планировалось выделить 3 миллиарда рублей.

Ожидается, что с увеличенным финансированием удастся поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря текущего года.

Выделенные средства будут распределены на конкурсе, который, как рассчитывает гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин, может заинтересовать «Газпром-медиа», «Национальную Медиа Группу», ВГТРК, «Первый канал», RT, «Яндекс» и других. Также планируется «взаимодействие» и с независимыми продюсерами и агентствами.