Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT

Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии корреспондентке телеканала RT Вафе Шабруни, сообщило Минобороны.

Шабруни накануне получила ранение при взрыве мины в сирийском городе Маарат-эн-Нуман.

Вечером того же дня с авиабазы Хмеймим в Хаму направили российский транспортный вертолет.

«После оказания неотложной медицинской помощи, Вафа Шабруни в сопровождении российских военных врачей была доставлена на авиабазу Хмеймим. В течение прошедшей ночи Шабруни проводилась комплексная терапия, проведены два сеанса телемедицинских консультаций с ведущими специалистами Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко», — отмечает ведомство.

Сейчас состояние Шабруни оценивается военными медиками как тяжелое стабильное. Прорабатывается вопрос о ее доставке в Россию «для оказания высококвалифицированной медицинской помощи в одном из ведомственных лечебных учреждений».

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поблагодарила российских военных и лично министра обороны Сергея Шойгу за спасение журналистки.