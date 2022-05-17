Российским СМИ отказали в аккредитации на 75-й Каннский кинофестиваль

1 марта в своем заявлении Канны сообщили, что не примут российскую делегацию и тех, кто связан с российским правительством. Однако впоследствии западные СМИ, а затем и отечественные журналисты стали писать о том, что национальным СМИ отказывают в аккредитации, и никто со стороны фестиваля не уточняет для этого, связаны ли они с российским правительством и как относятся к ситуации на Украине.

В заявлении от 1 марта было сказано, что Канны приветствуют тех, кто осуждает действия российского правительства.

«Известия »также отмечают, что официального заявления Каннского кинофестиваля об отказе аккредитовывать российские СМИ нет, но к началу фестиваля ни одно российское СМИ не подтвердило, что его обозреватель получил бэйдж с правом посещения мероприятий престижного киносмотра.

Критик Андрей Плахов сообщил «Известиям», что Каннский кинорынок, который проходит одновременно с фестивалем, продает аккредитации журналистам из России, не уточняя их политическую позицию. Эта аккредитация дает доступ к просмотру фестивальных картин.