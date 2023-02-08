Российским СМИ запретят писать о прошлом участников ЧВК «Вагнер»

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки, запрещающие дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольцев. Изменения будут внесены в статью 20.3.3 КоАП РФ и в статьи 207.3 и 280.3 УК РФ.

Поправки подготовлены по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Ранее к нему с просьбой изменить законодательство обращался предприниматель Евгений Пригожин. По мнению Пригожина, журналисты специально выставляют «защитников России» «злодеями и преступниками». Таких журналистов глава ЧВК «Вагнер» призвал сажать в тюрьму на 5 лет.

Отметим, статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) появилась в марте 2022 года. Наказание по ней предусматривает штраф от 30 тысяч рублей. Также весной в УК ввели статьи за распространение ложной информации о российских вооруженных силах (207.3) и публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил (280.3).