Российским телеканалам поручили увеличить число фильмов и передач о традиционных ценностях

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК и «Первому каналу» подготовить информацию о числе фильмов и телепередач, направленных на сохранение семейных ценностей и пропаганду многодетности, а также представить предложения об увеличении такого контента в сетке вещания.

В отчете телеканалам также необходимо указать количество часов транслируемых либо планируемых к трансляции в эфирах соответствующих программ и фильмов. Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 20 января 2023 года.

Согласно документу, в совет до 1 февраля 2023 года также должна быть представлена информация о соблюдении квоты социальной рекламы.

Кроме того, Минцифры вместе с Минкультуры, Росмолодежью, Минпросвещения, Минтрудом, ВГТРК и «Первым каналом» нужно представить предложения об увеличении в сетке вещания общедоступных телеканалов доли передач и фильмов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, «включая ценности крепкой семьи, брака, многодетности».