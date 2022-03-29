Российский фонд культуры объявил конкурс для печатных СМИ

Российский фонд культуры объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе по поддержке специализированных периодических печатных изданий в области культуры и искусства, сообщает пресс-служба организации.

Открытый конкурс призван поддержать отечественные периодические печатные издания в области культуры и искусства. Выпуск периодических печатных изданий должен быть осуществлен в период не ранее чем с 20 мая 2022 года по 1 декабря 2022 года.

Прием заявок завершится 25 апреля 2022 года 18:00 мск. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Российского фонда культуры.

Ознакомиться с конкурсной документацией и подать заявку можно на официальном портале фонда.