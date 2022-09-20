Российский Forbes начал искать 450 млн рублей инвестиций для перезапуска под брендом The Billions.

Журнал Forbes в России ищет инвестора, готового вложить в развитие издания и рефинансирование его долгов 450 млн руб. На эти деньги издание хочет перезапуск под новым брендом — The Billions. Кроме того, издатель намерен восстановить выпуск печатной версии журнала.

Forbes Russia ищет финансирование, направив презентацию для инвесторов. Средства нужны на перезапуск под новым брендом, который станет правопреемником Forbes Russia. Ранее стало известно, что издатель российской версии купил домен billions.ru.

В презентации Forbes сказано, что изданию необходимо финансирование в размере 240 млн руб. до конца 2022 года, из которых 105 млн руб. нужны для рефинансирования внешних займов. Еще 160 млн руб. необходимы изданию в 2023 году и 50 млн руб. — в 2024 году. Таким образом, всего проект потребует порядка 450 млн руб. инвестиций. Выход The Billions на операционную прибыльность и частичный возврат средств запланированы на 2026 год.