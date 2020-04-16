Российский Forbes сократил зарплаты своим сотрудникам на 20% на ближайшие месяцы cообщают

Руководство российской версии журнала Forbes в апреле объявило, что сократит зарплаты сотрудникам на 20%, рассказали «Открытым медиа» два действующих сотрудника редакции. По словам одного из них, такие сокращения касаются и рядовых журналистов, и руководства издания, однако «самым бедным сотрудникам» урезали зарплаты на 10%. О сокращениях штата Forbes пока не объявлял, также никто пока не увольняется из-за снижения зарплат, уверяют собеседники ОМ.

Гендиректор российского Forbes Эльмар Муртазаев подтвердил ОМ, что руководство действительно приняло решение сократить зарплаты сотрудников издания из-за снижения выручки. Причиной этого он назвал отмену в условиях карантина конференций и других коммерческих мероприятий, которые проводит Forbes.

Однако, по его словам, 20-процентное урезание зарплат коснулось только высокооплачиваемых сотрудников. «Людям, чьи зарплаты ниже 100 000 рублей в месяц, мы вообще ничего не снижали», — отметил он. Журналисты, которые лишились части дохода, теперь будут работать не пять, а четыре рабочих дня в неделю, сказал Муртазаев.

Эти условия будут действовать в течение пяти месяцев, уточнил медиаменеджер. «Я надеюсь, что за это время ситуация на рынке стабилизируется, и мы будем рады вернуться в нормальное состояние. Это стандартный ход, который сейчас предпринимают все, кто работает на рынке», — добавил гендиректор Forbes.